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Количество заражений коронавирусом в Украине перевалило за 5 тысяч

Суббота, 18 апреля 2020, 09:33
Количество заражений коронавирусом в Украине перевалило за 5 тысяч

В Украине подтверждены 5106 случаев COVID-19, в течение 17 апреля получили информацию о еще 444 больных и 8 погибших.

Источник: Центр общественного здоровья Украины в Facebook

Детали: В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 319 случаев (17 выздоровели)

Волынская обл. - 134 случая (12 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 104 случая (9 выздоровели)

Донецкая обл. - 14 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. - 197 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. - 166 случаев (12 выздоровели)

Запорожская обл. - 127 случаев (13 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 462 случая (27 выздоровели)

Киев - 770 случаев (30 выздоровели)

Киевская обл. - 280 случаев (16 выздоровели)

Кировоградская обл. - 234 случая (6 выздоровели)

Львовская обл. - 221 случай (11 выздоровели)

Луганская обл. - 9 случаев;

Николаевская обл. - 31 случай;

Одесская обл. - 106 случаев;

Полтавская обл. - 49 случаев (9 выздоровели)

Ровенская обл. - 283 случая (16 выздоровели)

Сумская обл. - 82 случая (10 выздоровели)

Тернопольская обл. - 366 случаев (31 выздоровел)

Харьковская обл. - 62 случая (2 выздоровели)

Херсонская обл. - 56 случаев (6 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 41 случай (4 выздоровели)

Черкасская обл. - 141 случай (7 выздоровели)

Черновицкая обл. - 840 случаев (25 выздоровел)

Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).

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На амбулаторном лечении находится 3371 пациент, из них 225 детей. Всего госпитализированы 1735 человек, из них 77 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 133 человека, из них 71 мужчина и 62 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).

В общем 275 человек уже выздоровели, из них 13 детей.

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Напомним: 16 апреля в Украине был зафиксирован 501 новый случай заболевания коронавирусом, 9 человек погибли.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019Украинаэпидемия
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