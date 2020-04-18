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За добу коронавірус в Україні виявили майже у сотні медиків

Субота, 18 квітня 2020, 10:56
За добу коронавірус в Україні виявили майже у сотні медиків

Станом на 18 квітня, коронавірус в Україні виявлено у 978 медичних працівників та 332 дітей.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Пряма мова: "Загалом з початку пандемії в Україні захворіло 5106 людей, з них 332 дитини та 978 медичних працівників".

Деталі: Степанов також повідомив, що минулої доби вперше в Україні за добу здійснено більше 5 тисяч досліджень методом ПЛР.

Так, із 5152 проведених 17 квітня досліджень 980 зразків було відібрано у хворих на пневмонію.

За словами міністра, за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області (81).

Що передувало: 17 квітня Степанов повідомляв, що в Україні зафіксовано 879 випадків захворювання на COVID-19 у медпрацівників. Таким чином, за минулу добу кількість хворих медиків збільшилася на 99 осіб.

Станом на ранок 18 квітня в Україні підтверджено 5 106 випадків COVID-19, протягом 17 квітня отримали інформацію про ще 444 хворих і 8 померлих.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусмедицинаМОЗ
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