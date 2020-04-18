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За сутки коронавирус в Украине обнаружили почти у сотни медиков

Суббота, 18 апреля 2020, 10:56
За сутки коронавирус в Украине обнаружили почти у сотни медиков

По состоянию на 18 апреля, коронавирус в Украине выявлен у 978 медицинских работников и 332 детей.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "Всего с начала пандемии в Украине заболело 5106 человек, из них 332 ребенка и 978 медицинских работников".

Детали: Степанов также сообщил, что за прошедшие сутки впервые в Украине за сутки совершено более 5000 исследований методом ПЦР.

Так, из 5152 проведенных 17 апреля исследований 980 образцов были отобраны у больных пневмонией.

По словам министра, за прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Черновицкой области (81).

Что предшествовало: 17 апреля Степанов сообщал, что в Украине зафиксировано 879 случаев заболевания COVID-19 у медработников. Таким образом, за прошедшие сутки количество больных медиков увеличилась на 99 человек.

По состоянию на 18 апреля в Украине подтверждено 5106 случаев COVID-19, в течение 17 апреля получили информацию о еще 444 больных и 8 умерших.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Катерина Тищенко, УП

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Темы: коронавирусмедицинаМинздрав
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