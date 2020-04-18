За минулу добу в Росії зареєстрували 4785 нових заражених коронавірусом.

Джерело: телеграм-канал "Стопкоронавірус.рф"

Деталі: З виявлених в РФ 4785 випадків 2649 діагностували в Москві і 428 - в Московській області. За добу 40 хворих померли.

Загальна кількість пацієнтів з COVID-19 в Росії зросла до 36 793 осіб.

Нагадаємо: У столиці РФ у зв'язку з пандемією продовжили обмеження на роботу підприємств до 1 травня, крім того, з 22 квітня будуть посилені заходи з контролю за переміщенням громадян.