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У Росії 4,7 тисячі нових випадків коронавірусу, половина – у Москві

Субота, 18 квітня 2020, 12:19
У Росії 4,7 тисячі нових випадків коронавірусу, половина – у Москві

За минулу добу в Росії зареєстрували 4785 нових заражених коронавірусом.

Джерело: телеграм-канал "Стопкоронавірус.рф"

Деталі: З виявлених в РФ 4785 випадків 2649 діагностували в Москві і 428 - в Московській області. За добу 40 хворих померли.

Загальна кількість пацієнтів з COVID-19 в Росії зросла до 36 793 осіб.

 

Нагадаємо: У столиці РФ у зв'язку з пандемією продовжили обмеження на роботу підприємств до 1 травня, крім того, з 22 квітня будуть посилені заходи з контролю за переміщенням громадян.

Українська правда

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Теми: коронавірусРосіяепідемія
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