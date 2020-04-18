В России 4,7 тысяч новых случаев коронавируса, половина – в Москве

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Суббота, 18 апреля 2020, 12:19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 4785 новых зараженных коронавирусом.

Источник: Телеграм-канал "Стопкоронавирус.рф"

Детали: Из выявленных в РФ 4785 случаев 2649 диагностировали в Москве и 428 – в Московской области. За сутки 40 больных скончались.

Общее число пациентов с COVID-19 в России выросло до 36 793 человек.

 

Напомним: В столице РФ в связи с пандемией продлили ограничения на работу предприятий до 1 мая, кроме того, с 22 апреля будут ужесточены меры по контролю за перемещением граждан.

Украинская правда
Темы: коронавирус Росcия эпидемия


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