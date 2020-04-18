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Київ досі в диму: лише у столиці десятки пожеж

Субота, 18 квітня 2020, 13:09
Київ досі в диму: лише у столиці десятки пожеж

За останню добу в екосистемах Києва та області сталося 37 пожеж трав’яного настилу. Зокрема, зафіксували 30 пожеж в екосистемах столиці.

Джерело: інформація, оприлюднена на Офіційному порталі Києва

Дослівно: Пожежа трав’яного настилу в 4 осередках загальною площею 1,3Га:

Деснянський район — 700 м²;

Голосіївський район — 500 м²;

Дарницький район — 50 м²;

Святошинський район — 50 м².

 

Деталі: Чиновники зазначають, що станом на ранок 18 квітня ці загоряння вже ліквідовані. Проте досі тривають пожежі в екосистемах Київської області на загальній площі майже 27 га.

Так, горять торф’яники в Обухівському і Вишгородському райнонах.

Проте значну частину диму, який забруднює повітря столиці, доносить з Житомирської області, де в двох лісництвах зараз палає 2700 га.

У повітрі столиці виявили продукти горіння. Вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту перевищений. Тож фахівці просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та споживати більше рідини.

Згідно світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir, Київ є найбруднішим містом світу. Індекс забруднення повітря української столиці наразі складає 316 одиниць. Це удвічі брудніше, ніж у в’єтнамському Ханої та китайському Шанхаї, де зазвичай найсильніший смог.

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Передісторія:

Якість повітря в українській столиці настільки знизилась, що Київ упевнено випередив міста, які традиційно вважалися найбруднішими у світі.

Українська правда

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Теми: Київекологіяпожежа
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