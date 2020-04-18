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Киев до сих пор в дыму: только в столице десятки пожаров

Суббота, 18 апреля 2020, 13:09
Киев до сих пор в дыму: только в столице десятки пожаров

За последние сутки в экосистемах Киева и области произошло 37 пожаров травяного настила. В частности, зафиксировали 30 пожаров в экосистемах столицы.

Источник: информация, обнародованная на официальном портале Киева

Дословно: Пожар травяного настила в 4 ячейках общей площадью 1,3 га:

Деснянский район - 700 м²;

Голосеевский район - 500 м²;

Дарницкий район - 50 м²;

Святошинский район - 50 м².

 

Детали: Чиновники отмечают, что на утро 18 апреля эти возгорания уже ликвидированы. Однако до сих пор продолжаются пожары в экосистемах Киевской области на общей площади почти 27 га.

Так, горят торфяники в Обуховском и Вышгородском райнонах.

Однако значительную часть дыма, который загрязняет воздух столицы, доносит из Житомирской области, где в двух лесничествах сейчас пылает 2700 га.

В воздухе столицы обнаружили продукты горения. Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышено. Поэтому специалисты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости.

Согласно мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, Киев является самым грязным городом мира. Индекс загрязнения воздуха украинской столицы сейчас составляет 316 единиц.

Это вдвое грязнее, чем во вьетнамском Ханое и китайском Шанхае, где обычно сильный смог.

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Предыстория:

Качество воздуха в украинской столице настолько снизилась, что Киев уверенно опередил города, которые традиционно считались самыми грязными в мире.

Украинская правда

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Темы: Киевэкологияпожар
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