Бруд у повітрі Києва знову зашкалює: лідер серед найбрудніших міст

2040 переглядів
П'ятниця, 17 квітня 2020, 22:57

Якість повітря в українській столиці настільки знизилась, що Київ упевнено випередив міста, які традиційно вважалися найбруднішими у світі.

Джерело: світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir

Деталі: Індекс забруднення повітря Києва наразі складає 376 одиниць, що характерізується як небезпечний рівень. Це більш як удвічі брудніше, ніж у китайському Шанхаї, де сильний смог – це звичайне діло.

Ще одне місто, відоме своїм брудним повітрям – Пекін – набирає усього 93 бали. Індекс Делі  -  84.

 

Передісторія: 16 квітня ввечері мешканці Києва відчули сильний запах диму. Виявилося, що це результат пожеж в екосистемах районів, що розташовані на північний захід від столиці.

Рейтинг індексу якості повітря QIAir показав, що Київ - світовий лідер з забрудненого повітря.

Проте вже 17 квітня вдень українська столиця опустилася у рейтингу найбрудніших міст світу з 1 на 9 місце.

Євген Кізілов, УП
Теми: Київ екологія пожежа


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Підозрюваний у хабарництві заступник Кличка просить, щоб його відсторонили 17 квітня 2020, 20:52
Такої пилової бурі в Києві не було вже кілька десятиліть – ДСНС 17 квітня 2020, 18:35
Синоптик побачила погодні передумови для зникнення димової завіси над Києвом 17 квітня 2020, 18:09
Усі новини
Головні новини
Президент розповів, коли можна розраховувати на пом’якшення карантину
Зеленський боїться, що після Великодня коронавірус може вразити мільйони
У командувача Нацгвардії виявили коронавірус – МВС
Пожежі на Житомирщині охопили вже 9 лісгоспів
Усі новини
здоров'я

Як врятуватися від смогу в повітрі

Фотопроект

18 пар очей, від яких неможливо відірвати погляд