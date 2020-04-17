Бруд у повітрі Києва знову зашкалює: лідер серед найбрудніших міст

Якість повітря в українській столиці настільки знизилась, що Київ упевнено випередив міста, які традиційно вважалися найбруднішими у світі.

Джерело: світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir

Деталі: Індекс забруднення повітря Києва наразі складає 376 одиниць, що характерізується як небезпечний рівень. Це більш як удвічі брудніше, ніж у китайському Шанхаї, де сильний смог – це звичайне діло.

Ще одне місто, відоме своїм брудним повітрям – Пекін – набирає усього 93 бали. Індекс Делі - 84.

Передісторія: 16 квітня ввечері мешканці Києва відчули сильний запах диму. Виявилося, що це результат пожеж в екосистемах районів, що розташовані на північний захід від столиці.

Рейтинг індексу якості повітря QIAir показав, що Київ - світовий лідер з забрудненого повітря.

Проте вже 17 квітня вдень українська столиця опустилася у рейтингу найбрудніших міст світу з 1 на 9 місце.