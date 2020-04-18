Під час обстрілу бойовики поранили українського бійця

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Субота, 18 квітня 2020, 16:11

Військовослужбовець Збройних сил у суботу, 18 квітня дістав поранення на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиками українських позицій.

Джерело: повідомлення пресцентру Об’єднаних сил у Фейсбук

Дослівно: "18 квітня збройні формування Російської Федерації вкотре нехтуючи режимом припинення вогню обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Так, проти українських захисників населеного пункту Кримське російські окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю".

Деталі: Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Його евакуювали та доставили до лікарні. Стан здоров’я бійця – середньої важкості.

Українські військові дали ворогу відсіч. У пресцентрі додали, що втрати противника наразі уточнюються.

Українська правда
Теми: Донбас ООС Збройні сили війна


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