Во время обстрела боевики ранили украинского бойца

Военнослужащий Вооруженных сил в субботу, 18 апреля получил ранение на Донбассе в результате обстрела боевиками украинских позиций.

Источник: сообщение пресс-центра Объединенных сил в Facebook

Дословно: "18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Так, против украинских защитников населенного пункта Крымское российские оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие".

Детали: В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его эвакуировали и доставили в больницу. Состояние здоровья бойца - средней тяжести.

Украинские военные дали врагу отпор. В пресс-центре добавили, что потери противника пока уточняются.