Во время обстрела боевики ранили украинского бойца

112 просмотров
Суббота, 18 апреля 2020, 16:11

Военнослужащий Вооруженных сил в субботу, 18 апреля получил ранение на Донбассе в результате обстрела боевиками украинских позиций.

Источник: сообщение пресс-центра Объединенных сил в Facebook

Дословно: "18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Так, против украинских защитников населенного пункта Крымское российские оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие".

Детали: В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его эвакуировали и доставили в больницу. Состояние здоровья бойца - средней тяжести.

Украинские военные дали врагу отпор. В пресс-центре добавили, что потери противника пока уточняются.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Вооруженные силы война


powered by lun.ua
Материалы по теме
Российские наемники снова открывали огонь – ООС 18 апреля 2020, 07:20
Мы будем радоваться обмену с боевиками даже 1 на 1 – Зеленский 17 апреля 2020, 21:45
Зеленский рассказал, какой видит победу на Донбассе 17 апреля 2020, 21:43
Все новости
Главные новости
СМИ пишут о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП. Там отрицают
18 апреля. No time to die: Африка под угрозой, Великобритания без отпусков летом, зараженный "Шарль де Голль"
Киев до сих пор в дыму: только в столице десятки пожаров
Количество заражений коронавирусом в Украине перевалило за 5 тысяч
Все новости
советы

Как отказать в онлайн-встречи, если нет настроения общаться

Культура

Художественный супермаркет: купите индивидуальную экскурсию по музею

Поиск по сайту
Архив
Весь архів