В українських СІЗО з’являться платні камери з комфортом – міністр

Міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у Фейсбуці

https://www.facebook.com/100011121947008/videos/1107323646315023/

Пряма мова: "Ми зробимо платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах".

Деталі: Малюська пояснив, що це робиться для того, щоб зібрати гроші на реформу інфраструктури Міністерства юстиції, тому що в бюджеті на це грошей немає.

Міністр розповів, що зараз у СІЗО є різні камери, якісь краще, якісь гірші, і ходять чутки, що комфортніші приміщення дають ув’язненим за хабарі. Міністерство ж збирається зробити так, щоб ці кошти офіційно потрапляли до спеціального фонду, за рахунок якого можна буде робити ремонти в безкоштовних камерах.

Голова Мін’юсту висловив сподівання, що постанову про запровадження таких камер Кабмін прийме вже у найближчу середу, 22 квітня.