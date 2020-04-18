В украинских СИЗО появятся платные камеры с комфортом - министр

Министерство юстиции в рамках реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в Фейсбуке

Прямая речь: "Мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах".

Детали: Малюська объяснил, что это делается для того, чтобы собрать деньги на реформу инфраструктуры Министерства юстиции, потому что в бюджете на это денег нет.

Министр рассказал, что сейчас в СИЗО есть разные камеры, какие-то лучше, какие-то хуже, и ходят слухи, что комфортные помещения дают заключенным за взятки. Министерство же собирается сделать так, чтобы эти средства официально попадали в специальный фонд, за счет которого можно будет делать ремонты в бесплатных камерах.

Глава Минюста выразил надежду, что постановление о введении таких камер Кабмин примет уже в ближайшую среду, 22 апреля.