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Ще у трьох прикордонників із Закарпаття виявили коронавірус

Субота, 18 квітня 2020, 17:56
Ще у трьох прикордонників із Закарпаття виявили коронавірус

Ще у трьох військовослужбовців Держприкордонслужби з Закарпаття підтверджено захворювання на COVID-19.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "За результатами досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест) сьогодні та учора підтверджено захворювання на коронавірусну інфекцію ще у трьох прикордонників з підрозділу в Закарпатській області.

Дані військовослужбовці з 15 квітня перебувають на самоізоляції".

Деталі: Зазначається, що у Держприкордонслужбі забезпечується обстеження за допомогою експрес-тестів співробітників, а підрозділи посилюються медичним персоналом.

Стан здоров’я вже чотирьох прикордонників, у яких підтвердилося захворювання, задовільний, температура тіла в межах норми. Військовослужбовці перебувають під посиленим медичним наглядом персоналу підрозділів охорони здоров’я.

Крім того, перевіряються всі, з ким прикордонники контактували. У підрозділах, де військовослужбовці проходять службу, введено режимно-обмежувальні заходи та посилене медичне спостереження.

Загалом, станом на 18 квітня, майже 150 прикордонників перебувають на обсервації та ізоляції через контакт з особами, в яких надалі підтверджувалося захворювання на коронавірусну інфекцію.

Що передувало: Перший випадок захворювання на COVID-19 серед військовослужбовців Держприкордонслужби зафіксували 14 квітня у прикордонника одного з підрозділів на Закарпатті.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службакоронавірусЗакарпаття
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