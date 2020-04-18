Еще у трех пограничников с Закарпатья обнаружили коронавирус

Еще у трех военнослужащих Госпогранслужбы с Закарпатья подтверждено заболевание COVID-19.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "По результатам исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) сегодня и вчера подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией еще у трех пограничников из подразделения в Закарпатской области.

Данные военнослужащие с 15 апреля находятся на самоизоляции".

Детали: Отмечается, что в Госпогранслужбе обеспечивается обследование с помощью экспресс-тестов сотрудников, а подразделения усиливаются медицинским персоналом.

Состояние здоровья уже четырех пограничников, у которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения.

Кроме того, проверяются все, с кем пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные мероприятия и усилено медицинское наблюдение.

Всего, по состоянию на 18 апреля, около 150 пограничников находятся на обсервации и изоляции из-за контакта с лицами, у которых в дальнейшем подтверждалось заболевания коронавирусной инфекцией.

Что предшествовало: Первый случай заболевания COVID-19 среди военнослужащих Госпогранслужбы зафиксировали 14 апреля у пограничника одного из подразделений на Закарпатье.