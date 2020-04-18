Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Серед осіб старше 50 років летальність коронавірусу в Україні більше 5%

Субота, 18 квітня 2020, 19:40
Серед осіб старше 50 років летальність коронавірусу в Україні більше 5%

Летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні складає 5,1%.

Джерело: Центр громадського здоров'я у Facebook

Дослівно: "Летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50-ти років в Україні складає 5,1%, а у віковій категорії до 50-ти років — 0,6%".

Деталі: У ЦГЗ підкреслили, що люди із супутніми захворюваннями мають вищий ризик розвитку ускладнень від коронавірусної хвороби.

Так, 74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання.

Там закликали осіб старше 50 років або тих, хто має супутні захворювання, особливо ретельно слідкувати за гігієною рук та фізичним дистанціюванням, а також дотриманням загальних правил карантину.

Довідка: Станом на ранок 18 квітня в Україні підтверджено 5 106 випадків COVID-19, протягом 17 квітня отримали інформацію про ще 444 хворих і 8 померлих.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
Усі новини...
Реклама: