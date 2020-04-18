Серед осіб старше 50 років летальність коронавірусу в Україні більше 5%

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Субота, 18 квітня 2020, 19:40

Летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні складає 5,1%.

Джерело: Центр громадського здоров'я у Facebook

Дослівно: "Летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50-ти років в Україні складає 5,1%, а у віковій категорії до 50-ти років — 0,6%".

Деталі: У ЦГЗ підкреслили, що люди із супутніми захворюваннями мають вищий ризик розвитку ускладнень від коронавірусної хвороби.

Так, 74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання.

Там закликали осіб старше 50 років або тих, хто має супутні захворювання, особливо ретельно слідкувати за гігієною рук та фізичним дистанціюванням, а також дотриманням загальних правил карантину.

Довідка: Станом на ранок 18 квітня в Україні підтверджено 5 106 випадків COVID-19, протягом 17 квітня отримали інформацію про ще 444 хворих і 8 померлих.

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Українська правда
Теми: коронавірус карантин МОЗ


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