Среди лиц старше 50 лет летальность коронавируса в Украине более 5%

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Суббота, 18 апреля 2020, 19:40

Летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%.

Источник: Центр общественного здоровья в Facebook

Дословно: "Летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%, а в возрастной категории до 50 лет – 0,6%".

Детали: В ЦОС подчеркнули, что люди с сопутствующими заболеваниями имеют более высокий риск развития осложнений от коронавирусной болезни.

Так, 74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетания заболеваний.

Там призвали лиц старше 50 лет или тех, кто имеет сопутствующие заболевания, особенно тщательно следить за гигиеной рук и физическим дистанцированием, а также соблюдением общих правил карантина.

Справка: По состоянию на 18 апреля в Украине подтверждено 5106 случаев COVID-19, в течение 17 апреля получили информацию о еще 444 больных и 8 умерших.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Украинская правда
Темы: коронавирус карантин Минздрав


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