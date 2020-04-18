У штаб-квартирі ООН продовжили карантин до кінця весни

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Субота, 18 квітня 2020, 21:02

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш продовжив карантинні заходи для штаб-квартири Організації до 31 травня.

Джерело: речник Постійного представництва України при ООН та віцеголова Комітету ООН з питань інформації Олег Ніколенко у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "Штаб-квартира ООН продовжила дистанційний режим роботи до 31 травня. Йдеться як про діяльність співробітників Секретаріату, так і про доступ до будівлі акредитованих делегатів".

Деталі: Ніколенко уточнив, що основна робота міжнародної організації та постійних представництв у цей період відбуватиметься в режимі відеоконференцій та офіційного листування. Решту заходів скасовано або перенесено на пізніший час.

Він також зауважив, що на період карантину прапор ООН залишатиметься приспущеним "на знак солідарності з жителями Нью-Йорка, які борються із пандемією".

Що передувало: Штаб-квартира ООН перейшла на дистанційну роботу через коронавірус 16 березня. 

Українська правда
Теми: ООН коронавірус карантин


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