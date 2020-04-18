В штаб-квартире ООН продлили карантин до конца весны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш продолжил карантинные меры для штаб-квартиры Организации до 31 мая.

Источник: пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН и вице-глава Комитета ООН по информации Олег Николенко в комментарии Укринформу

Прямая речь: "Штаб-квартира ООН продлила дистанционный режим работы до 31 мая. Речь идет как о деятельности сотрудников Секретариата, так и о доступе в здание аккредитованных делегатов".

Детали: Николенко уточнил, что основная работа международной организации и постоянных представительств в этот период будет происходить в режиме видеоконференций и официальной переписки. Остальные мероприятия отменены или перенесены на более позднее время.

Он также отметил, что на период карантина флаг ООН будет оставаться приспущенным "в знак солидарности с жителями Нью-Йорка, которые борются с пандемией".

Что предшествовало: Штаб-квартира ООН перешла на дистанционную работу из-за коронавируса 16 марта.