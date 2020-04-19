У США на COVID-19 перевірили більше 1% жителів
Неділя, 19 квітня 2020, 01:05
У США протестували на новий коронавірус 3 690 482 чоловік. Чисельність населення США в 2015 році становила 321 мільйон осіб.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Станом на 1:00 19 квітня в США діагностовано 726 645 випадків захворювання COVID-19
За останню добу в країні підтвердили 38 768 нових випадків зараження, померли - 1614 осіб.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмежень, які були введені в США на час епідемії COVID-19.