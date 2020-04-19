Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США на COVID-19 перевірили більше 1% жителів

Неділя, 19 квітня 2020, 01:05
У США на COVID-19 перевірили більше 1% жителів

У США протестували на новий коронавірус 3 690 482 чоловік. Чисельність населення США в 2015 році становила 321 мільйон осіб.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 1:00 19 квітня в США діагностовано 726 645 випадків захворювання COVID-19

За останню добу в країні підтвердили 38 768 нових випадків зараження, померли - 1614 осіб.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмежень, які були введені в США на час епідемії COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
Усі новини...
Реклама: