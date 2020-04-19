У США перевірили на COVID-19 майже 1% жителів

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Неділя, 19 квітня 2020, 01:05

У США протестували на новий коронавірус 3 690 482 чоловік.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 1:00 19 квітня в США діагностовано 726 645 випадків захворювання COVID-19

За останню добу в країні підтвердили 38 768 нових випадків зараження, померли - 1614 осіб.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмежень, які були введені в США на час епідемії COVID-19.

Теми: коронавірус США


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