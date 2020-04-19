В США протестировали на новый коронавирус 3 690 482 человек. Численность населения США в 2015 году составляла 321 миллион человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: По состоянию на 1:00 19 апреля в США диагностировано 726 645 случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в стране подтвердили 38 768 новых случаев заражения, умерли – 1614 человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним: