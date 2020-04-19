В США на COVID-19 проверили почти 1% жителей

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Воскресенье, 19 апреля 2020, 01:05

В США протестировали на новый коронавирус 3 690 482 человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: По состоянию на 1:00 19 апреля в США диагностировано 726 645 случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в стране подтвердили 38 768 новых случаев заражения, умерли – 1614 человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп представил план постепенной отмены ограничений, которые были введены в США на время эпидемии COVID-19.

Темы: коронавирус США


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