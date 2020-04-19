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Частина команди МКС повернулися на Землю

Неділя, 19 квітня 2020, 01:55
Частина команди МКС повернулися на Землю
Фото Джесіка Мейр

Двоє американських бортмеханіків Джесіка Мейр та Ендрю Морґан, а також російський космонавт Олег Скрипочка повернулися на Землю з Міжнародної космічної станції.

Джерело: NASA, Радіо Свобода

Деталі: В 04:53 17 квітня за київським часом троє членів американсько-російської команди МКС зайняли свої місця в спусковому апараті. О 08:16 того ж дня космонавтами приземлилася в Казахстані. 

Скрипочка та Мейр провели на орбіті 205 днів, Морґан – 272 дні.

Після повернення на Землю американці вилетіли літаком NASA до Х’юстона (США), а Олег Скрипочка планує повернення до Росії.

Що було раніше: Два російських космонавта, а також астронавт NASA прилетіли на Міжнародну космічну станцію.

Twitter Jessica Meir
Twitter Jessica MeirTwitter Jessica MeirTwitter Jessica Meir

Микола Донєв, УП

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Теми: космосКазахстанСША
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