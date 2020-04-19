Часть команды МКС вернулись на Землю

399 просмотров
Воскресенье, 19 апреля 2020, 01:55
Фото Джесіка Мейр

Двое американских бортмехаников Джессика Мейр и Эндрю Морган, а также российский космонавт Олег Скрипочка вернулись на Землю с Международной космической станции.

Источник: NASA, Радіо Свобода

Детали: В 4:53 17 апреля по киевскому времени трое членов американо-российской команды МКС заняли свои места в капсуле МКС. В 8:16 того же дня космонавтами приземлилась в Казахстане.

Скрипочка и Мейр провели на орбите 205 дней, Морган - 272 дня.

После возвращения на Землю американцы вылетят самолетом NASA в Хьюстон (США), а Олег Скрипочка планирует возвращение в Россию.

Что было раньше: Два российских космонавта, а также астронавт NASA прилетели на Международную космическую станцию.

Twitter Jessica Meir
Twitter Jessica MeirTwitter Jessica MeirTwitter Jessica Meir

Николай Донев, УП
Темы: космос Казахстан США


powered by lun.ua
Материалы по теме
На МКС прилетели трое человек 10 апреля 2020, 04:28
Главные новости четверга и ночи: коронавирус и Украина, приказ Варфоломея, отменена встреча G7 20 марта 2020, 08:00
Из-за коронавируса NASA временно закрывает заводы по производству ракет  20 марта 2020, 03:55
Все новости
Главные новости
На Донбассе ранены еще двое украинских военных
В МВД не исключают, что пожары возле Киева – спланированная диверсия
В ГСЧС и Укргидрометцентре рассказали, когда очистится воздух в Киеве
Президент подписал изменения в бюджет
Все новости
здоровье

8 советов, как не навредить себе пасхальными яйцами

школа

Когда выдадут табели школьникам и как

Поиск по сайту
Архив
Весь архів