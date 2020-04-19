Часть команды МКС вернулись на Землю
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Воскресенье, 19 апреля 2020, 01:55
Двое американских бортмехаников Джессика Мейр и Эндрю Морган, а также российский космонавт Олег Скрипочка вернулись на Землю с Международной космической станции.
Источник: NASA, Радіо Свобода
Детали: В 4:53 17 апреля по киевскому времени трое членов американо-российской команды МКС заняли свои места в капсуле МКС. В 8:16 того же дня космонавтами приземлилась в Казахстане.
Скрипочка и Мейр провели на орбите 205 дней, Морган - 272 дня.
После возвращения на Землю американцы вылетят самолетом NASA в Хьюстон (США), а Олег Скрипочка планирует возвращение в Россию.
Что было раньше: Два российских космонавта, а также астронавт NASA прилетели на Международную космическую станцию.
Николай Донев, УП
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