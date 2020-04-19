Туреччина випередила Іран за кількістю заражень COVID-19

За час пандемії нового коронавірусу, у Туреччині на COVID-19 захворіли 82 329 осіб. В той же час в Ірані зафіксовано 80 868 випадки захворювання.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У Туреччині з 82 329 захворілих 1890 померло, 10 453 людей одужало.

В Ірані з 80 868 випадків захворювання 5031 людей померло, 55 987 пацієнтів одужало.

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