Турция опередила Иран по количеству заражений COVID-19

За время пандемии нового коронавируса, в Турции на COVID-19 заболели 82 329 человек. В то же время в Иране зафиксировано 80 868 случая заболевания.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: В Турции с 82 329 заболевших 1890 умерло, 10 453 человек выздоровели.

В Иране с 80 868 случаев заболевания 5031 человек умерли, 55 987 пациентов выздоровели.

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Напомним: