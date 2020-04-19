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Штаб ООС: На Донбасі – затишшя

Неділя, 19 квітня 2020, 08:31
Штаб ООС: На Донбасі – затишшя

З початку доби, 19 квітня бойовики в зоні проведення операції Об’єднаних сил не вели обстрілів.

Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook

Дослівно: "Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає".

Деталі: За даними розвідки Об’єднаних сил, минулої доби, 18 квітня ЗСУ поранили щонайменше одного російського найманця.

Також у штабі додали, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасвійна
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