Штаб ООС: На Донбасі – затишшя

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Неділя, 19 квітня 2020, 08:31

З початку доби, 19 квітня бойовики в зоні проведення операції Об’єднаних сил не вели обстрілів.

Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook

Дослівно: "Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає".

Деталі: За даними розвідки Об’єднаних сил, минулої доби, 18 квітня ЗСУ поранили щонайменше одного російського найманця.

Також у штабі додали, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООС Донбас війна


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