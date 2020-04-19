Штаб ООС: На Донбасі – затишшя

З початку доби, 19 квітня бойовики в зоні проведення операції Об’єднаних сил не вели обстрілів.

Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook

Дослівно: "Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає".

Деталі: За даними розвідки Об’єднаних сил, минулої доби, 18 квітня ЗСУ поранили щонайменше одного російського найманця.

Також у штабі додали, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.