Штаб ООС: На Донбассе - затишье
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Воскресенье, 19 апреля 2020, 08:31
С начала суток, 19 апреля боевики в зоне проведения операции Объединенных сил не вели обстрелов.
Источник: сообщение штаба ООС в Facebook
Дословно: "С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет".
Детали: По данным разведки Объединенных сил, за минувшие сутки, 18 апреля ВСУ ранили по меньшей мере одного российского наемника.
Также в штабе добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Украинская правда
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