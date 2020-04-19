Штаб ООС: На Донбассе - затишье

С начала суток, 19 апреля боевики в зоне проведения операции Объединенных сил не вели обстрелов.

Источник: сообщение штаба ООС в Facebook

Дословно: "С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет".

Детали: По данным разведки Объединенных сил, за минувшие сутки, 18 апреля ВСУ ранили по меньшей мере одного российского наемника.

Также в штабе добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.