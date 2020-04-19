В Україні виявили 343 нових випадки Covid-19, на 101 менше, ніж днем раніше

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Неділя, 19 квітня 2020, 09:38

Станом на 9 ранку 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за минулу добу виявили 343 хворих, що на 101 випадок менше ніж добою раніше.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я у Facebook

Дослівно: "В Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки".

Деталі: За останню добу померли 8 осіб. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 330 випадків;

Волинська область — 150 випадків;

Дніпропетровська область — 110 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 211 випадків;

Закарпатська область — 182 випадки;

Запорізька область — 131 випадок;

Івано-Франківська область — 480 випадків;

Кіровоградська область — 245 випадків;

Київ — 801 випадок;

Київська область — 304 випадки;

Львівська область — 245 випадків;

Луганська область — 24 випадки;

Миколаївська область — 37 випадків;

Одеська область — 112 випадків;

Полтавська область — 61 випадок;

Рівненська область — 308 випадків;

Сумська область — 83 випадки;

Тернопільська область — 390 випадків;

Харківська область — 67 випадків;

Херсонська область — 63 випадки;

Хмельницька область — 47 випадків;

Чернівецька область — 889 випадків;

Черкаська область — 151 випадок;

Чернігівська область — 12 випадків.

 

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Нагадаємо: 17 квітня в Україні були зафіксовані 444 нових випадки захворювання на коронавірус, 8 людей померли.

Українська правда
Теми: коронавірус епідемія Україна


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