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В Украине обнаружили 343 новых случая Covid-19, на 101 меньше, чем днем ранее

Воскресенье, 19 апреля 2020, 09:38
В Украине обнаружили 343 новых случая Covid-19, на 101 меньше, чем днем ранее

По состоянию на 9 утра 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 343 больных, что на 101 случай меньше чем сутками ранее.

Источник: Министерство здравоохранения в Facebook

Дословно: "В Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая".

Детали: За последние сутки умерли 8 человек. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 330 случаев;

Волынская область - 150 случаев;

Днепропетровская область - 110 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 211 случаев;

Закарпатская область - 182 случая;

Запорожская область - 131 случай;

Ивано-Франковская область - 480 случаев;

Кировоградская область - 245 случаев;

Киев - 801 случай;

Киевская область - 304 случая;

Львовская область - 245 случаев;

Луганская область - 24 случая;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 112 случаев;

Полтавская область - 61 случай;

Ровенская область - 308 случаев;

Сумская область - 83 случая;

Тернопольская область - 390 случаев;

Харьковская область - 67 случаев;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 47 случаев;

Черновицкая область - 889 случаев;

Черкасская область - 151 случай;

Черниговская область - 12 случаев.

фоточиттак

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Напомним: 17 апреля в Украине были зафиксированы 444 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 8 человек умерли.

Украинская правда

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Темы: коронавирусэпидемияУкраина
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