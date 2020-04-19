В Украине обнаружили 343 новых случая Covid-19, на 101 меньше, чем днем ранее
По состоянию на 9 утра 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 343 больных, что на 101 случай меньше чем сутками ранее.
Источник: Министерство здравоохранения в Facebook
Дословно: "В Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая".
Детали: За последние сутки умерли 8 человек. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 330 случаев;
Волынская область - 150 случаев;
Днепропетровская область - 110 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 211 случаев;
Закарпатская область - 182 случая;
Запорожская область - 131 случай;
Ивано-Франковская область - 480 случаев;
Кировоградская область - 245 случаев;
Киев - 801 случай;
Киевская область - 304 случая;
Львовская область - 245 случаев;
Луганская область - 24 случая;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 112 случаев;
Полтавская область - 61 случай;
Ровенская область - 308 случаев;
Сумская область - 83 случая;
Тернопольская область - 390 случаев;
Харьковская область - 67 случаев;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 47 случаев;
Черновицкая область - 889 случаев;
Черкасская область - 151 случай;
Черниговская область - 12 случаев.
Напомним: 17 апреля в Украине были зафиксированы 444 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 8 человек умерли.