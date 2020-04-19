У Святогірській лаврі на Донеччині Великдень зустрічали натовпом без масок та дистанції

На Донеччині у Свято-Успенській Святогірській Лаврі ( Московський патріархат) на Великоднє богослужіння в ніч з 18 на 19 квітня прийшли віряни, більшість з яких не мала засобів захисту від коронавірусу.

Джерело: трансляція події на каналі Лаври в Youtube

Деталі: Парафіяни ігнорували правила соціальної дистанції, багато людей були без захисних масок та рукавичок. Священники також не виконували правил карантину й вели богослужіння як зазвичай.

На телеканалі NewsOne вели трансляцію вказаного богослужіння. На скіншотах, які виклав ресурс "Уніан" видно, як щільно віряни стоять одне біля одного.

Нагадаємо: За даними ЗМІ, очільника УПЦ МП митрополита Онуфрія та митрополита УПЦ МП Антонія таємно госпіталізували з коронавірусом. Водночас представники церкви спростовують цю інформацію.