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В Святогорской лавре на Донетчине Пасху встречали толпой без масок и дистанции

Воскресенье, 19 апреля 2020, 10:48
В Святогорской лавре на Донетчине Пасху встречали толпой без масок и дистанции

В Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской Лавре (Московский патриархат) на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля пришли верующие, большинство из которых не имели средств защиты от коронавируса.

Источник: трансляция события на канале Лавры в Youtube

Детали: Прихожане игнорировали правила социальной дистанции, многие были без защитных масок и перчаток. Священники также не выполняли правил карантина и вели богослужение как обычно.

 
 
 

На телеканале NewsOne вели трансляцию указанного богослужения. На скиншотах, которые опубликовал ресурс "Униан" видно, как плотно стоят прихожане.

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Напомним: По данным СМИ, главы УПЦ МП митрополита Онуфрия и митрополита УПЦ МП Антония тайно госпитализировали с коронавирусом. В то же время представители церкви опровергают эту информацию.

Темы: коронавирусцерковьэпидемияДонецкая область
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