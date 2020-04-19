В Святогорской лавре на Донетчине Пасху встречали толпой без масок и дистанции

11820 просмотров
Воскресенье, 19 апреля 2020, 10:48

В Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской Лавре (Московский патриархат) на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля пришли верующие, большинство из которых не имели средств защиты от коронавируса.

Источник: трансляция события на канале Лавры в Youtube

Детали: Прихожане игнорировали правила социальной дистанции, многие были без защитных масок и перчаток. Священники также не выполняли правил карантина и вели богослужение как обычно.

 
 
 

На телеканале NewsOne вели трансляцию указанного богослужения. На скиншотах, которые опубликовал ресурс "Униан" видно, как плотно стоят прихожане.

фото

Напомним: По данным СМИ, главы УПЦ МП митрополита Онуфрия и митрополита УПЦ МП Антония тайно госпитализировали с коронавирусом. В то же время представители церкви опровергают эту информацию.

Темы: коронавирус церковь эпидемия Донецкая область


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине обнаружили 343 новых случая Covid-19, на 101 меньше, чем днем ранее 19 апреля 2020, 09:38
Эпидемия во Франции пошла на спад, хотя число погибших превысило 19 000 19 апреля 2020, 09:20
За сутки подтверждено 81 000 случаев COVID-19 19 апреля 2020, 05:55
Все новости
Главные новости
В Украине обнаружили 343 новых случая Covid-19, на 101 меньше, чем днем ранее
За сутки подтверждено 81 000 случаев COVID-19
На Донбассе ранены еще двое украинских военных
В МВД не исключают, что пожары возле Киева – спланированная диверсия
Все новости
Культура

Художественный супермаркет: купите индивидуальную экскурсию по музею

Кино

7 крутых украинских фильмов, которые вы могли не видеть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів