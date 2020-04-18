ЗМІ пишуть про госпіталізацію з COVID-19 глави УПЦ МП. Там заперечують

За даними ЗМІ, очільника УПЦ МП митрополита Онуфрія та митрополита УПЦ МП Антонія таємно госпіталізували з коронавірусом. Водночас представники церкви спростовують цю інформацію.

Джерело: "Релігійна правда", ТСН.Тиждень, DT.UA, митрополит Антоній у коментарі УП, Центр інформації УПЦ МП

Деталі: "Релігійна правда" з посиланням на джерела у Києво-Печерській лаврі повідомила, що митрополита Онуфрія та керуючого справами УПЦ МП митрополита Антонія, а також ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра госпіталізували після виявлення в них коронавірусу.

При цьому, як пише видання, митрополити Онуфрій та Антоній проходили тест на коронавірус анонімно, і були госпіталізовані під чужим іменем. За даними джерела "Релігійної правди", скоріш за все, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодню літургію.

Видання також пише, що митрополит Антоній, який увечері 17 квітня з’явився у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", залишив клініку на цей час та поїхав до Києво-Печерської лаври, щоб взяти участь в прямому ефірі, про який була домовленість зазделегідь.

Водночас ТСН.Тиждень повідомляє, що має підтвердження цієї інформації.

Дослівно ТСН.Тиждень: "Підтверджуємо. Верхівка УПЦ МП з переляку лягла в клініку під чужими іменами, коли отримала позитивний тест. Вчора Антоній в лавру на ефір з температурою їздив".

Деталі: "Дзеркало тижня" також повідомляє, що у митрополита Онуфрія кілька днів тому був виявлений коронавірус. За даними джерел DT.UA, ним займаються в Київському інституті серця Бориса Тодурова.

Дослівно DT.UA: "Онуфрій перебуває у спеціальній палаті в лікарні Тодурова, яку забезпечив усім необхідним для інфекційних захворювань, включаючи найсучасніший апарат штучної вентиляції легень, що особливо тонко і ефективно виконує функцію наповнення легень киснем, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Новинський.

І Борис Тодуров, і Вадим Новинський є прихожанами УПЦ МП і регулярно здійснюють паломництво на Афон. Цим можна пояснити, що високотехнологічну інфекційну палату Новинський створив у непрофільному Інституті серця".

Деталі: Разом з тим, сам митрополит Антоній у коментарі "Українській правді" спростував інформацію про госпіталізацію себе або митрополита Онуфрія.

Пряма мова митрополита Антонія: "Я перебуваю у себе в келії у Лаврі. У мене температура 36,6, я здоровий. Готуюсь правити ввечері службу в одному з храмів Києво-Печерської лаври.

Блаженнійший Онуфрій перебуває у себе в резиденції. Зазвичай там, де він служить, збирається дуже багато народу, тому Блаженнійший служитиме Пасхальну службу, мабуть, у себе в храмі на території резиденції. В Лаврі він служити не може, бо вона закрита на карантин і ні в неї, ні з неї не можна вийти".

Деталі: Пізніше Центр інформації УПЦ МП заявив, що митрополити Онуфрій і Антоній здорові і готуються до Великоднього богослужіння.

Там повідомили, що Онуфрій здійснить Великоднє богослужіння в домовому храмі, у своїй резиденції, щоб уникнути скупчення віруючих.

В УПЦ МП заявили, що митрополит Антоній (Паканич) перебуває в Києво-Печерській лаврі, він здоровий і також готується до Великодньої Божественної літургії, яку він проведе в одному з храмів Києво-Печерської лаври.

Що передувало: Раніше керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній закликав прихожан, незважаючи на карантин, прийти до Свято-Воскресенського храму недалеко від Києво-Печерської Лаври в Києві, куди представники УПЦ МП мають намір привезти Благодатний вогонь.

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