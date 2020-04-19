У Києві виявили ще 31 випадок коронавірусу, серед хворих є медики

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Неділя, 19 квітня 2020, 11:21

Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 31 людину, з них – 4 медики.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 31 людину. З них –  4 медики. Один випадок за минулу добу, на жаль, - летальний. Загалом у Києві вже 801 підтверджений випадок захворювання на COVID-19".

Деталі: За словами Кличка, хворі - 18 жінок вiком вiд 29 до 76 років і дівчинка 10 років. Також 11 чоловіків від 26 до 77 рокiв. І хлопець, якому 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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Нагадаємо: Станом на 9 ранку 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за минулу добу виявили 343 хворих, що на 101 випадок менше ніж добою раніше.

Українська правда
Теми: Київ коронавірус епідемія


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