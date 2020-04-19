В Киеве обнаружили еще 31 случай коронавируса, среди больных есть медики

Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки увеличилось еще на 31 человека, из них - 4 медики.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась еще на 31 человека. Из них - 4 медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, - летальный. Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания COVID-19 ".

Детали: По словам Кличко, больные - 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет и девочка 10 лет. Также 11 мужчин от 26 до 77 лет. И мальчик, которому 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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Напомним: По состоянию на 9 утра 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 343 больных, что на 101 случай меньше чем сутками ранее.