Минздрав собирается приобрести в США новый препарат от коронавируса

5160 просмотров
Воскресенье, 19 апреля 2020, 11:49

Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы приобрести в США и доставить в Украину препарат Remdesivir, который американские медики назвали действенным при борьбе с коронавирусом.

Источник: брифинг главы Минздрава Максима Степанова

Прямая речь: "Это лекарственное средство - "Ремдесивир", было включено в наш протокол, в наш стандарт лечения (коронавируса – ред.) 2 апреля.

Это действительно противовирусный препарат, который изготавливается одной же ведущих американских компаний.

Минздрав сейчас занимается тем, чтобы закупить этот препарат и привезти его в Украину, в том числе с помощью дипломатических каналов".

Детали: Remdesivir ранее использовался для лечения вируса Эбола, но, по словам Степанова, результаты были не слишком успешными.

Медпрепарат предполагается использовать при оказании помощи пациентам с коронавирусом, находящимся в тяжелом состоянии.

Напомним: недавно в США сообщили о положительных результатах испытания препарата Remdesivir для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Светлана Кизилова, УП
Темы: коронавирус США Украина Минздрав


powered by lun.ua
Материалы по теме
Италия готовит послабления карантина 19 апреля 2020, 12:05
В Киеве обнаружили еще 31 случай коронавируса, среди больных есть медики 19 апреля 2020, 11:21
В Святогорской лавре на Донетчине Пасху встречали толпой без масок и дистанции 19 апреля 2020, 10:48
Все новости
Главные новости
Минздрав собирается приобрести в США новый препарат от коронавируса
В Украине обнаружили 343 новых случая Covid-19, на 101 меньше, чем днем ранее
За сутки подтверждено 81 000 случаев COVID-19
На Донбассе ранены еще двое украинских военных
Все новости
здоровье

Жаропонижающие препараты: как действуют, как применять, какие выбрать

школа

Когда выдадут табели школьникам и как

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!