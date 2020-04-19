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Минздрав собирается приобрести в США новый препарат от коронавируса

Воскресенье, 19 апреля 2020, 11:49
Минздрав собирается приобрести в США новый препарат от коронавируса

Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы приобрести в США и доставить в Украину препарат Remdesivir, который американские медики назвали действенным при борьбе с коронавирусом.

Источник: брифинг главы Минздрава Максима Степанова

Прямая речь: "Это лекарственное средство - "Ремдесивир", было включено в наш протокол, в наш стандарт лечения (коронавируса – ред.) 2 апреля.

Это действительно противовирусный препарат, который изготавливается одной же ведущих американских компаний.

Минздрав сейчас занимается тем, чтобы закупить этот препарат и привезти его в Украину, в том числе с помощью дипломатических каналов".

Детали: Remdesivir ранее использовался для лечения вируса Эбола, но, по словам Степанова, результаты были не слишком успешными.

Медпрепарат предполагается использовать при оказании помощи пациентам с коронавирусом, находящимся в тяжелом состоянии.

Напомним: недавно в США сообщили о положительных результатах испытания препарата Remdesivir для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Светлана Кизилова, УП
Темы: коронавирусСШАУкраинаМинздрав
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