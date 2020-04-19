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Після служб у храмах на Вербну неділю стався стрибок захворюваності – МОЗ

Неділя, 19 квітня 2020, 12:25
Після служб у храмах на Вербну неділю стався стрибок захворюваності – МОЗ

Масове відвідування церков у Вербну неділю 12 квітня стало однією з причин стрибка захворюваності на Covid-19, який спостерігався днями.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров'я України Максима Степанова

Пряма мова: "Зростання виявлених захворювань за попередні дні зумовлене, зокрема, тим, що, на жаль, мало хто дотримувався наших рекомендацій щодо того, щоб залишитися вдома на Вербну неділю і не відвідувати богослужіння".

Деталі: За його словами, зростання проявів захворювання медики спостерігали на 4 та 5 день після того, як люди інфікувалися.

Водночас Степанов зазначив, що другою причиною зростання виявлених випадків стало суттєве збільшення кількості тестувань: за 10 днів було близько тисячі ПЛР-тестувань.

Протягом минулої доби, 18 квітня було проведено 4695 ПЛР-тестів, та виявлено 343 випадки захворювання на Covid-19. Зокрема, мова йде про 26 дітей та 53 медпрацівники.

Загалом 18 квітня госпіталізували 97 осіб з коронавірусом.

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Нагадаємо: Міністерство охорони здоров’я працює над тим, аби придбати в США та доставити до України препарат Remdesivir, який американські медики назвали дієвим при боротьбі з коронавірусом.

Світлана Кізілова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: епідеміяцерквакоронавірусМОЗ
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