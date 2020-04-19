После служб в храмах на Вербное воскресенье произошел скачок заболеваемости - Минздрав

Массовое посещение церквей в Вербное воскресенье 12 апреля стало одной из причин скачка заболеваемости Covid-19, который наблюдался в последние дни.

Источник: брифинг министра здравоохранения Украины Максима Степанова

Прямая речь: "Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен, в частности, тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужения".

Детали: По его словам, рост проявлений заболевания медики наблюдали на 4 и 5 день после того, как люди заражались.

В то же время Степанов отметил, что второй причиной роста выявленных случаев стало существенное увеличение количества тестирований: за 10 дней было сделано около тысячи ПЦР-тестов.

За прошедшие сутки, 18 апреля было проведено 4695 ПЦР-тестов, и выявлено 343 случая заболевания Covid-19. В частности, речь идет о 26 детях и 53 медработниках.

В общем, 18 апреля госпитализировали 97 человек с коронавирусом.

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Напомним: Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы приобрести в США и доставить в Украину препарат Remdesivir, который американские медики назвали действенным при борьбе с коронавируса.