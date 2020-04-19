Поліція зафіксувала скупчення людей у 19 церквах на Великдень

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Неділя, 19 квітня 2020, 12:53

Національна поліція зафіксувала 19 випадків недотримання карантинних обмежень у храмах під час богослужінь у Великодню ніч.

Джерело: сайт Нацполіції

Пряма мова голови відомства Ігоря Клименка: "Впродовж  доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян у храмах, у тому числі без засобів індивідуального захисту у 19-ти культових спорудах на території 13-ти областей. Поліцейські склали три адміністративні протоколи та розпочали одне кримінальне провадження. Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення".

Деталі: За його словами, порушення карантинних обмежень під час богослужінь зафіксовані у Донецькій області - 4, у Дніпропетровській, Запорізькій та у місті Києві - по 2, у Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Одеській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях - по 1.

Три адміністративні протоколи складені за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях.

Він додав, що в цілому участь у богослужіннях взяли майже 130 тисяч людей, і поліція дійшла висновку, що "громадяни проявили  правову свідомість і дослухалися до наших закликів дотримуватися карантинних обмежень".

Передісторія: на Донеччині у Свято-Успенській Святогірській лаврі (Московський патріархат) на Великоднє богослужіння в ніч з 18 на 19 квітня зібралося багато вірян, більшість з яких не мала засобів захисту від коронавірусу.

Українська правда
Теми: святкування карантин поліція коронавірус


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