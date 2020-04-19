Полиция зафиксировала скопления людей в 19 церквях на Пасху

Национальная полиция зафиксировала 19 случаев несоблюдения карантина в храмах во время богослужений в Пасхальную ночь.

Источник: сайт Нацполиции

Прямая речь главы ведомства Игоря Клименко: "В течение суток зафиксированы случаи присутствии более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей. Полицейские составили три административных протокола и начали одно уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучаются для принятия законного решения".

Детали: По его словам, нарушения карантина во время богослужений зафиксированы в Донецкой области - 4, в Днепропетровской, Запорожской и в городе Киеве - по 2, в Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях - по 1.

Три административных протокола составлены по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) в Запорожской, Ровенской и Черниговской областях.

Он добавил, что в целом участие в богослужениях приняли почти 130 тысяч человек, и полиция пришла к выводу, что "граждане проявили правовое сознание и прислушались к призывам соблюдать карантин".

Предыстория: в Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской лавре (Московский патриархат) на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля собралось много верующих, большинство из которых не имела средств защиты от коронавируса.