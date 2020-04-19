Херсон: у храмі Московського патріархату було людно, приїхав і Мангер

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Неділя, 19 квітня 2020, 13:21

Незважаючи на карантин через епідемію коронавирусу, священики УПЦ Московського патріархату в Пасхальну ніч зібрали віруючих до Свято-Духівського кафедральному соборі в Херсоні.

Джерело: відео та репортаж видання "Мост"

Деталі: Опівночі священики водили хресний хід навколо храму, здійснювали стандартні обряди, при цьому на служіння був натовп парафіян. Люди зібралися і всередині храму, і зовні.

Херсонські журналісти відзначають, що "помітно не було" поліції, яка б робила зауваження людям, що піддають себе і оточуючих небезпеці.

Дослівно: "Швидше за все, це пов'язано з тим, що разом з російськими священнослужителями в цю ніч в соборі молився голова облради (Херсонської області - ред.) Владислав Мангер. Його автомобіль стояв під храмом, а навколо собору ходили його охоронці".

Нагадаємо: Національна поліція зафіксувала 19 випадків недотримання карантину в храмах під час богослужінь в пасхальну ніч.

Теми: церква коронавірус Херсон карантин


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