Несмотря на карантин из-за эпидемии коронавируса, священники УПЦ Московского патриархата в Пасхальную ночь собрали верующих в Свято-духовском кафедральном соборе в Херсоне.

Источник: видео и репортаж издания "Мост"

Детали: В полночь священники водили крестный ход вокруг храма, совершали стандартные обряды, при этом на служении присутствовала толпа прихожан. Люди собрались и внутри храма, и снаружи.

Херсонские журналисты отмечают, что полиции, которая бы делала замечания людям, подвергающим себя и окружающих опасности, "заметно не было".

Дословно: "Скорей всего, это связано с тем, что вместе с русскими священнослужителями в эту ночь в соборе молился глава облсовета (Херсонской области – ред.) Владислав Мангер. Его автомобиль стоял под храмом, а вокруг собора ходили его охранники".

Напомним: Национальная полиция зафиксировала 19 случаев несоблюдения карантина в храмах во время богослужений в пасхальную ночь.