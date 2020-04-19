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Херсон: в храме Московского патриархата было людно, приехал и Мангер

Воскресенье, 19 апреля 2020, 13:21
Херсон: в храме Московского патриархата было людно, приехал и Мангер

Несмотря на карантин из-за эпидемии коронавируса, священники УПЦ Московского патриархата в Пасхальную ночь собрали верующих в Свято-духовском кафедральном соборе в Херсоне.

Источник: видео и репортаж издания "Мост"

Детали: В полночь священники водили крестный ход вокруг храма, совершали стандартные обряды, при этом на служении присутствовала толпа прихожан. Люди собрались и внутри храма, и снаружи.

Херсонские журналисты отмечают, что полиции, которая бы делала замечания людям, подвергающим себя и окружающих опасности, "заметно не было".

Дословно: "Скорей всего, это связано с тем, что вместе с русскими священнослужителями в эту ночь в соборе молился глава облсовета (Херсонской области – ред.) Владислав Мангер. Его автомобиль стоял под храмом, а вокруг собора ходили его охранники".

Напомним: Национальная полиция зафиксировала 19 случаев несоблюдения карантина в храмах во время богослужений в пасхальную ночь.

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Темы: церковькоронавирусХерсонкарантин
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