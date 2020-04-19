Натовп вірян у Святогірській лаврі: поліція порушила кримінальну справу

Поліція розпочала кримінальне провадження через недотримання карантинних обмежень у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де на Великодню службу зібралися понад 300 людей.

Джерело: пресслужба поліції Донецької області

Дослівно: "У Святогірській Свято-Успенській лаврі зафіксовано зібрання людей у кількості 300 осіб, при цьому не було дотримано соціальну дистанцію та інших правил карантину. За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням)".

Передісторія: на Донеччині у Святогірській Лаврі (Московський патріархат) на Великоднє богослужіння в ніч з 18 на 19 квітня прийшли віряни, більшість з яких не мала засобів захисту від коронавірусу.