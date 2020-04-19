Толпа верующих в Святогорской лавре: полиция возбудила уголовное дело

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Воскресенье, 19 апреля 2020, 15:18

Полиция начала уголовное производство из-за несоблюдения карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре, где Пасхальную службу собрались более 300 человек.

Источник: пресс-служба полиции Донецкой области

Дословно: "В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не были соблюдены социальная дистанция ​​и другие правила карантина. По факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений)".

Предыстория: в Донецкой области в Святогорской Лавре (Московский патриархат) на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля пришли верующие, большинство из которых не имела средств защиты от коронавируса.

Украинская правда
Темы: церковь эпидемия МВД коронавирус


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