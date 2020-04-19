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За кордоном коронавірус побороли 50 українців, померли 7

Неділя, 19 квітня 2020, 21:27
За кордоном коронавірус побороли 50 українців, померли 7

Станом на 18 годину 19 квітня за кордоном від коронавірусу вилікувалися 50 громадян України, померли – 7.

Джерело: МЗС

 

Деталі: Із 50 українців, які одужали, 22 – у Греції, 6 – у Польщі, по 4 – в Домініканській Республіці і Японії, по 2 – в Італії та Нігерії. В інших країнах одужали по одному українцю.

Про те, в яких країнах померли українці від коронавірусу, не повідомляється.

Лікуються від COVID-19 за кордоном 152 громадянина України, з них 121 – в Італії.

Довідка: Станом на 9 ранку 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

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Українська правда
Теми: МЗСкоронавірус
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