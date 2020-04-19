За рубежом коронавирус победили 50 украинцев, умерли 7

По состоянию на 18 часов 19 апреля за границей от коронавируса вылечились 50 граждан Украины, умерли – 7.

Источник: МИД

Детали: Из 50 украинцев, которые выздоровели, 22 – в Греции, 6 – в Польше, по 4 – в Доминиканской Республике и Японии, по 2 – в Италии и Нигерии. В других странах выздоровели по одному украинцу.

О том, в каких странах умерли украинцы от коронавируса, не сообщается.

Лечатся от COVID-19 за рубежом 152 гражданина Украины, из них 121 – в Италии.

Справка: По состоянию на 9 утра 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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