На Херсонщині три нових випадки коронавірусу, один – летальний

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Четвер, 2 квітня 2020, 01:47

У Херсонській області підтвердили три нових випадки COVID-19. Один із них виявився летальним. 

Джерело: голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у Facebook

Пряма мова: "Протягом доби ми отримали три нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусу в нашій області. На жаль, один з цих випадків виявився летальним".

Деталі: Водночас, губернатор не повідомив, хто саме став жертвою захворювання. 

Очільник ОДА також розповів, що стан дівчини, яка захворіла кілька тижнів тому та перебуває у лікарні, має позитивну динаміку. 

За словами Гусєва, область вже отримала значну допомогу від президента Володимира Зеленського, підприємців та бізнесменів. 

Що передувало: Також заступник міського голови Херсона повідомив про перший випадок зараження коронавірусом у 42-річного чоловіка. 

Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки хвороби COVID-19. Це на 149 більше, ніж було зафіксовано добу тому.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Ольга Гетьманець, УП
Теми: коронавірус Херсонська область


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