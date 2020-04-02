На Херсонщині три нових випадки коронавірусу, один – летальний

У Херсонській області підтвердили три нових випадки COVID-19. Один із них виявився летальним.

Джерело: голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у Facebook

Пряма мова: "Протягом доби ми отримали три нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусу в нашій області. На жаль, один з цих випадків виявився летальним".

Деталі: Водночас, губернатор не повідомив, хто саме став жертвою захворювання.

Очільник ОДА також розповів, що стан дівчини, яка захворіла кілька тижнів тому та перебуває у лікарні, має позитивну динаміку.

За словами Гусєва, область вже отримала значну допомогу від президента Володимира Зеленського, підприємців та бізнесменів.

Що передувало: Також заступник міського голови Херсона повідомив про перший випадок зараження коронавірусом у 42-річного чоловіка.

Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки хвороби COVID-19. Це на 149 більше, ніж було зафіксовано добу тому.

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