Міністр охорони здоров’я Ізраїля підхопив коронавірус
У міністра охорони здоров’я Ізраїля Яакова Ліцмана підтвердили COVID-19.
Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу міністерства
Деталі: Окрім того, хворобу діагностували і у дружини міністра. Наразі подружжя відправили на карантин.
Водночас, Ліцман буде і надалі виконувати обов’язки міністра відповідно до рекомендацій лікарів.
За останніми даними, у Ізраїлі зареєстрували 6092 випадки зараження, 26 смертей та 241 особу, яка одужала.
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Тестувати, щоб вижити. Чи достатньо робить Україна для тестування на коронавірус
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністра Ізраїлю Бенджаміна Нетаньяху помістили під карантин, після того, як у одного з його помічників підтвердили коронавірус.
- Уряд Ізраїлю розпорядився закрити всі синагоги, мечеті та церкви на тлі спалаху коронавірусу.