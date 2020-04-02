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Міністр охорони здоров’я Ізраїлю підхопив коронавірус

Четвер, 2 квітня 2020, 03:44
Міністр охорони здоров’я Ізраїлю підхопив коронавірус
Яаков Ліцман

У міністра охорони здоров’я Ізраїлю Яакова Ліцмана підтвердили COVID-19.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу міністерства

Деталі: Окрім того, хворобу діагностували і у дружини міністра. Наразі подружжя відправили на карантин. 

Водночас, Ліцман буде і надалі виконувати обов’язки міністра відповідно до рекомендацій лікарів.

За останніми даними, у Ізраїлі зареєстрували 6092 випадки зараження, 26 смертей та 241 особу, яка одужала.

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Тестувати, щоб вижити. Чи достатньо робить Україна для тестування на коронавірус

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Ізраїлькоронавірус
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