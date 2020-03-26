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Ізраїль закриває доступ до всіх святинь через коронавірус

Четвер, 26 березня 2020, 05:01
Ізраїль закриває доступ до всіх святинь через коронавірус

Уряд Ізраїлю розпорядився закрити всі синагоги, мечеті та церкви на тлі спалаху коронавірусу. 

Джерело: Xinhua

Деталі: Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра країни. Громадянам дозволили молитись лише на вулиці за участі не більше 10 осіб на відстані не менше двух метрів один від одного. 

Нові обмеження також включають попередню заборону виходити з дому на більш ніж 100 метрів, за виключенням походу за продуктами чи ліками. 

Окрім того, влада дозволила перебувати в автомобілі лише двом людям одночасно та скоротила частоту руху громадського транспорту на 25%.

Наразі в Ізраїлі зареєстрували 2369 випадків зараження коронавірусом. Із них 5 смертей та 58 осіб, які подолали хворобу.  

Що передувало: Президент Ізраїлю Реувен Рівлін почав читати казки для дітей, що перебувають на карантині.

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Тестувати, щоб вижити. Чи достатньо робить Україна для тестування на коронавірус

Нагадаємо:

  • За останніми даними, в Україні зафіксовано 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

Українська правда
Теми: Ізраїль
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