Ізраїль закриває доступ до всіх святинь через коронавірус
Уряд Ізраїлю розпорядився закрити всі синагоги, мечеті та церкви на тлі спалаху коронавірусу.
Джерело: Xinhua
Деталі: Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра країни. Громадянам дозволили молитись лише на вулиці за участі не більше 10 осіб на відстані не менше двух метрів один від одного.
Нові обмеження також включають попередню заборону виходити з дому на більш ніж 100 метрів, за виключенням походу за продуктами чи ліками.
Окрім того, влада дозволила перебувати в автомобілі лише двом людям одночасно та скоротила частоту руху громадського транспорту на 25%.
Наразі в Ізраїлі зареєстрували 2369 випадків зараження коронавірусом. Із них 5 смертей та 58 осіб, які подолали хворобу.
Що передувало: Президент Ізраїлю Реувен Рівлін почав читати казки для дітей, що перебувають на карантині.
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Тестувати, щоб вижити. Чи достатньо робить Україна для тестування на коронавірус
Нагадаємо:
- За останніми даними, в Україні зафіксовано 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.