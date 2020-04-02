В ОРДО на коронавірус захворіла дитина
На окупованій території Донецької області зафіксували ще один випадок коронавірусу, таким чином кількість інфікованих COVID-19 зросла до двох осіб.
Джерело: РИА Новости з посиланням на так зване "міністерство охорони здоров'я ДНР"
Дослівно: "1 квітня 2020 року в результаті проведеного дослідження було виявлено другий випадок захворювання COVID-19 в ДНР".
Деталі: Відзначається, що коронавірус підтвердився у дитини пацієнтки, у якої був раніше виявлений COVID-19.
Повідомляється, що захворювання у матері і дитини протікає у легкій формі. Вони лежать в окремій боксованій палату в інфекційному відділенні.
Що було раніше: Бойовики "ДНР" вирішили повністю закрити пропуск громадян через пункти прикордонного та митного контролю на лінії розмежування з 21 березня для недопущення поширення коронавіруса.
Передісторія:
- 19 березня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що на території окупованого Донбасу за минулий тиждень близько 600 місцевих жителів звернулися до лікарів із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції, у 91 людини – підозра на пневмонію, а тестів на коронавірус там немає.
- Станом на ранок 2 квітня у світі зареєстрували 932,3 тисяч випадків заражень коронавірусом. Серед них 46,8 тисяч осіб померли, 193,1 тисяча – вилікувались.