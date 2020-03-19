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Коронавірус: Бойовики повністю закривають пропуск людей через лінію розмежування

Четвер, 19 березня 2020, 11:06
Коронавірус: Бойовики повністю закривають пропуск людей через лінію розмежування

Бойовики "ДНР" вирішили повністю закрити пропуск громадян через пункти прикордонного та митного контролю на лінії розмежування з 21 березня для недопущення поширення коронавіруса.

Джерело: інформресурс бойовиків з посиланням на так званого главу "ДНР" Дениса Пушилін  

Пряма мова: "З метою недопущення проникнення коронавірусної інфекції на територію республіки прийнято рішення про повне припинення руху громадян через пункти прикордонного та митного контролю Донецької Народної Республіки на кордоні з Україною з 00:00 годині 21 березня 2020 року".

Деталі: За словами Пушиліна, таким чином у жителів окупованих регіонів, які наразі перебувають на підконтрольній Україні території, ще є час повернутися додому.

Він також додав, що бойовики вживатимуть всіх необхідних заходів, щоб ті, хто повернеться, перебували під наглядом лікарів.

Пушилін заявляє, що на окупованій території Донецької області на даний момент не зареєстровано жодного випадку захворювання COVID-19.

Що було раніше: Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що на території окупованого Донбасу за минулий тиждень близько 600 місцевих жителів звернулися до лікарів із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції, у 91 людини – підозра на пневмонію, а тестів на коронавірус там немає.

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У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

  • Станом на вечір 18 березня в Україні офіційно зареєстровано 16 позитивних результатів на COVID-19.
  • В Україні запровадили карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження COVID-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусДНРCovid-2019
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