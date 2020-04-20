У Коростені коронавірус підтвердили у 6-місячної дитини

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Понеділок, 20 квітня 2020, 00:19

Станом на 19 квітня у Житомирській області у 15 осіб підтвердили нові випадки коронавірусу, серед них 6-місячне немовля, 7-річний та 11-річний хлопчики.

Джерело: голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook

Деталі: Два випадки зараження зафіксували у Коростені: хлопчик 6-ти місяців та хлопчик 7-ми років. 

Окрім того, 5 заражень підтвердили в обласному центрі. Інфікованим чоловікам від 20 до 68 років. У Бердичеві захворіли жінка та чоловік, яким 79 та 68 років відповідно.

Також два випадки зараження підтвердили у Хорошківському районі області: 40-річна та 21-річна жінки. 

Ще чотири випадки зареєстрували у селах області, серед них 11-річних хлопчик.

З часу першого зареєстрованого випадку в області нарахували 226 інфікованих осіб. Найбільше у Житомирі – 59 осіб, також 56 хворих у Коростені та 43 у Бердичеві. 

Що передувало: Станом на 9 ранку 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за минулу добу виявили 343 хворих, що на 101 випадок менше ніж добою раніше.

У Житомирській області на ранок 19 квітня зафіксували 211 випадків інфікування.

Українська правда
Теми: Житомирщина коронавірус


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